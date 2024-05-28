Удачина Прасковья Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1675 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1675 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1700
Отец ребёнка: Удачин Филипп Викулин
Рождение ребёнка
1703
Отец ребёнка: Удачин Филипп Викулин
Рождение ребёнка
Около 1711 ст.
Отец ребёнка: Удачин Филипп Викулин
Рождение ребёнка
Около 1713 ст.
Отец ребёнка: Удачин Филипп Викулин