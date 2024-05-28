Удачина Прасковья Петрова 1675 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Удачина Прасковья Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1675 ст.

Пол

Женский

Добавил:

НЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1675 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Удачин Филипп Викулин

Костемерево, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1700

Сын: Удачин Григорий Филиппов

Отец ребёнка: Удачин Филипп Викулин

Костемерево, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1703

Сын: Удачин Трофим Филиппов

Отец ребёнка: Удачин Филипп Викулин

Костемерево, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1711 ст.

Сын: Удачин Григорий Филиппов

Отец ребёнка: Удачин Филипп Викулин

Рождение ребёнка
Около 1713 ст.

Сын: Удачин Трофим Филиппов

Отец ребёнка: Удачин Филипп Викулин

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