Швырев Василий Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Швырев Сергей
в Кирзе с 1892 из Рязанской
Рождение ребёнка
29.10.1881
Дочь: Буртелова Анастасия Васильевна
Мать ребёнка: Швырева -- Параскева Сысоевна
Рождение ребёнка
1893
Рождение ребёнка
1897
Мать ребёнка: Швырева -- Евдокия
Рождение ребёнка
1898
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Швырева Вера Васильевна
Мать ребёнка: Швырева -- Евдокия
Рождение ребёнка
1912
Сын: Швырев Григорий Васильевич
Мать ребёнка: Швырева -- Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Швырева -- Евдокия
Смерть
Неизвестно