Швырев Василий Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШвырев Василий Сергеевич

Швырев Василий Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Швырев Сергей

Мать: не указана

в Кирзе с 1892 из Рязанской
Рождение ребёнка
29.10.1881

Дочь: Буртелова Анастасия Васильевна

Мать ребёнка: Швырева -- Параскева Сысоевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1893

Сын: Швырев Никита Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1897

Сын: Швырев Илья Васильеич

Мать ребёнка: Швырева -- Евдокия

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1898

Сын: Швырев Иван Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Швырева Вера Васильевна

Мать ребёнка: Швырева -- Евдокия

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1912

Сын: Швырев Григорий Васильевич

Мать ребёнка: Швырева -- Евдокия

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Швырева -- Параскева Сысоевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Швырева -- Евдокия

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close