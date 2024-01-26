Швырева -- Параскева Сысоевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Швырева -- Параскева Сысоевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1860 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.10.1881

Дочь: Буртелова Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Швырев Василий Сергеевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Швырев Василий Сергеевич

Смерть
Неизвестно
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