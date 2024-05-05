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Брусницын Анатолий Петрович

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Место рождения

Бруснятское, Белоярский, Свердловская область

Дата рождения

1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1925 г.р.

Дети

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Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Брусницын Петр Захарович

Мать: Брусницына (Ворожева) Фёкла Афанасьевна

Бруснятское, Белоярский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Брусницына (Старицына) Анна Николаевна

Рождение ребёнка
06.04.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Брусницына (Старицына) Анна Николаевна

Бруснятское, Белоярский, Свердловская область
Военная служба
04.05.1942
Призыв на военную службу Белоярским РВК, Свердловская обл., Белоярский р-н. Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации (ЦАМО), фонд 420 ОБС 33 СК, опись 146060с, дело 9. Именной спис... Показать все
Военная награда
12.09.1944
Награждение медалью "За отвагу". Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации (ЦАМО), фонд 33, опись 690155, дело 5295. Приказ подразделения №26/н от 12.09.1944, издан 33 ск 2 Украинск... Показать все
Рождение ребёнка
09.04.1949

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Мать ребёнка: Брусницына (Старицына) Анна Николаевна

Бруснятское, Белоярский, Свердловская область
Военная награда
06.04.1985
Награждение орденом Отечественной войны II степени. ЦАМО, шкаф 4, ящик 22. Юбилейная картотека награждений. Документ №89
Смерть
Неизвестно

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