Брусницын Анатолий Петрович
Место рождения
Дата рождения1923
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.04.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Брусницына (Старицына) Анна Николаевна
Военная служба
04.05.1942
Призыв на военную службу Белоярским РВК, Свердловская обл., Белоярский р-н. Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации (ЦАМО), фонд 420 ОБС 33 СК, опись 146060с, дело 9. Именной спис... Показать все
Военная награда
12.09.1944
Награждение медалью "За отвагу". Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации (ЦАМО), фонд 33, опись 690155, дело 5295. Приказ подразделения №26/н от 12.09.1944, издан 33 ск 2 Украинск... Показать все
Рождение ребёнка
09.04.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Брусницына (Старицына) Анна Николаевна
Военная награда
06.04.1985
Награждение орденом Отечественной войны II степени. ЦАМО, шкаф 4, ящик 22. Юбилейная картотека награждений. Документ №89
Смерть
Неизвестно