Брусницын Петр Захарович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Брусницын Захар
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Брусницын Виктор Петрович
Мать ребёнка: Брусницына (Ворожева) Фёкла Афанасьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1918
Сын: Брусницын Афанасий Петрович
Мать ребёнка: Брусницына (Ворожева) Фёкла Афанасьевна
Рождение ребёнка
1923
Сын: Брусницын Анатолий Петрович
Мать ребёнка: Брусницына (Ворожева) Фёкла Афанасьевна
Смерть
Неизвестно