Брусницын Петр Захарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБрусницын Петр Захарович

Брусницын Петр Захарович

Место рождения

Бруснятское, Белоярский, Свердловская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Брусницын Захар

Мать: не указана

Бруснятское, Белоярский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Брусницын Виктор Петрович

Мать ребёнка: Брусницына (Ворожева) Фёкла Афанасьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Брусницына (Ворожева) Фёкла Афанасьевна

Рождение ребёнка
1918

Сын: Брусницын Афанасий Петрович

Мать ребёнка: Брусницына (Ворожева) Фёкла Афанасьевна

Бруснятское, Белоярский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Брусницын Анатолий Петрович

Мать ребёнка: Брусницына (Ворожева) Фёкла Афанасьевна

Бруснятское, Белоярский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.