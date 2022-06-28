Шакирова Гузель Закиевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Шакирова Гузель Закиевна

Автор
ИМ
Марванов И.

женский, родилась Неизвестно, Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

умерла 2021, Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Отец
Шакиров Заки Шакирович1916 г.р.
Мать
Шакирова (Якупова) Сания Якуповна08.07.1911 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шакиров Заки Шакирович

Мать: Шакирова (Якупова) Сания Якуповна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Смерть
2021
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

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