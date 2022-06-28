Шакирова Гузель Закиевна
женский, родилась Неизвестно, Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
умерла 2021, Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
ОтецШакиров Заки Шакирович1916 г.р.
МатьШакирова (Якупова) Сания Якуповна08.07.1911 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
2021
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)