Подкопаева (Кузнецова) Параскева Михайловна
Место рождения
Дата рождения1859 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859 ст.
Отец: Кузнецов Михаил Васильевич
Мать: не указана
Бракосочетание
05.11.1876 ст.
Рождение ребёнка
19.07.1879
Дочь: Подкопаева Макрина Ивановна
Отец ребёнка: Подкопаев Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
05.08.1885 ст.
Сын: Подкопаев Емельян Иванович
Отец ребёнка: Подкопаев Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
02.02.1888
Сын: Подкопаев Симеон/Семен Иванович
Отец ребёнка: Подкопаев Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
03.10.1890
Отец ребёнка: Подкопаев Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
23.05.1894 ст.
Отец ребёнка: Подкопаев Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
18.11.1895 ст.
Сын: Подкопаев Александр Иванович
Отец ребёнка: Подкопаев Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
13.08.1898 ст.
Дочь: Панина (Подкопаева) Фекла Ивановна
Отец ребёнка: Подкопаев Иван Сергеевич
Смерть
Неизвестно