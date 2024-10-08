Подкопаева (Кузнецова) Параскева Михайловна 1859 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Подкопаева (Кузнецова) Параскева Михайловна

Место рождения

Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1859 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859 ст.

Отец: Кузнецов Михаил Васильевич

Мать: не указана

Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
05.11.1876 ст.

Муж: Подкопаев Иван Сергеевич

Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
19.07.1879

Дочь: Подкопаева Макрина Ивановна

Отец ребёнка: Подкопаев Иван Сергеевич

Рождение ребёнка
05.08.1885 ст.

Сын: Подкопаев Емельян Иванович

Отец ребёнка: Подкопаев Иван Сергеевич

Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
02.02.1888

Сын: Подкопаев Симеон/Семен Иванович

Отец ребёнка: Подкопаев Иван Сергеевич

Рождение ребёнка
03.10.1890

Сын: Подкопаев Карп Иванович

Отец ребёнка: Подкопаев Иван Сергеевич

Рождение ребёнка
23.05.1894 ст.

Сын: Подкопаев Иван Иванович

Отец ребёнка: Подкопаев Иван Сергеевич

Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
18.11.1895 ст.

Сын: Подкопаев Александр Иванович

Отец ребёнка: Подкопаев Иван Сергеевич

Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
13.08.1898 ст.

Дочь: Панина (Подкопаева) Фекла Ивановна

Отец ребёнка: Подкопаев Иван Сергеевич

Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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