Подкопаев Емельян Иванович
Место рождения
Дата рождения05.08.1885 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1885 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Крещение
06.08.1885 ст.
Восприемники: солдат Подкопаев Иван Васильевич и Подкопаева Марфа Михаловна
Рождение ребёнка
07.12.1903
Дочь: Подкопаева Анастасия Емельяновна
Мать ребёнка: Подкопаева (Зайцева) Варвара Иосифовна
Рождение ребёнка
01.11.1905 ст.
Дочь: Подкопаева Александра Емелиановна
Мать ребёнка: Подкопаева (Зайцева) Варвара Иосифовна
Рождение ребёнка
14.07.1908 ст.
Сын: Подкопаев Владимир Емельянович
Мать ребёнка: Подкопаева Матрона Варфоломеевна
Рождение ребёнка
17.01.1910 ст.
Дочь: Подкопаева Мария Емельяновна
Мать ребёнка: Подкопаева Матрона Варфоломеевна
Рождение ребёнка
10.07.1910 ст.
Сын: Подкопаев Феодор Емельянович
Мать ребёнка: Подкопаева Матрона Варфоломеевна
Рождение ребёнка
03.07.1913 ст.
Сын: Подкопаев Василий Емельянович
Мать ребёнка: Подкопаева Матрона Варфоломеевна
Смерть
Неизвестно