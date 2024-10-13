Подкопаев Емельян Иванович 05.08.1885 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Подкопаев Емельян Иванович

Место рождения

Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

05.08.1885 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1885 ст.

Отец: Подкопаев Иван Сергеевич

Мать: Подкопаева (Кузнецова) Параскева Михайловна

Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Подкопаева Матрона Варфоломеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Подкопаева (Зайцева) Варвара Иосифовна

Крещение
06.08.1885 ст.
Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Восприемники: солдат Подкопаев Иван Васильевич и Подкопаева Марфа Михаловна
Рождение ребёнка
07.12.1903

Дочь: Подкопаева Анастасия Емельяновна

Мать ребёнка: Подкопаева (Зайцева) Варвара Иосифовна

Рождение ребёнка
01.11.1905 ст.

Дочь: Подкопаева Александра Емелиановна

Мать ребёнка: Подкопаева (Зайцева) Варвара Иосифовна

Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
14.07.1908 ст.

Сын: Подкопаев Владимир Емельянович

Мать ребёнка: Подкопаева Матрона Варфоломеевна

Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
17.01.1910 ст.

Дочь: Подкопаева Мария Емельяновна

Мать ребёнка: Подкопаева Матрона Варфоломеевна

Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
10.07.1910 ст.

Сын: Подкопаев Феодор Емельянович

Мать ребёнка: Подкопаева Матрона Варфоломеевна

Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
03.07.1913 ст.

Сын: Подкопаев Василий Емельянович

Мать ребёнка: Подкопаева Матрона Варфоломеевна

Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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