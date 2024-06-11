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Подкопаев Симеон/Семен Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.02.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1888

Отец: Подкопаев Иван Сергеевич

Мать: Подкопаева (Кузнецова) Параскева Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Подкопаев Параскева Николаевна

Рождение ребёнка
11.09.1913

Дочь: Подкопаева Мария Самсоновна

Мать ребёнка: Подкопаев Параскева Николаевна

Рождение ребёнка
1920

Сын: Подкопаев Николай Семенович

Мать ребёнка: Подкопаев Параскева Николаевна

Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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