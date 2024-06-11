Подкопаев Симеон/Семен Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.02.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1888
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.09.1913
Дочь: Подкопаева Мария Самсоновна
Мать ребёнка: Подкопаев Параскева Николаевна
Рождение ребёнка
1920
Сын: Подкопаев Николай Семенович
Мать ребёнка: Подкопаев Параскева Николаевна
Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно