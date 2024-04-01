Черенщикова (Баракина) Агрофена Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черенщикова (Баракина) Агрофена Семенова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1769

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1790

Муж: Черенщиков Яков Казак Р.Плосского Тимофеев

Дочь солдата крпести ПП
Рождение ребёнка
05.12.1791

Дочь: Лукия Яковлева

Отец ребёнка: Черенщиков Яков Казак Р.Плосского Тимофеев

Рождение ребёнка
Около 1793

Дочь: Фекла Яковлева

Отец ребёнка: Черенщиков Яков Казак Р.Плосского Тимофеев

Рождение ребёнка
Около 1796

Сын: Черенщиков Иван Яковлев

Отец ребёнка: Черенщиков Яков Казак Р.Плосского Тимофеев

Смерть
Неизвестно
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