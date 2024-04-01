Черенщикова (Баракина) Агрофена Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1769
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Около 1790
Дочь солдата крпести ПП
Рождение ребёнка
05.12.1791
Дочь: Лукия Яковлева
Отец ребёнка: Черенщиков Яков Казак Р.Плосского Тимофеев
Рождение ребёнка
Около 1793
Дочь: Фекла Яковлева
Отец ребёнка: Черенщиков Яков Казак Р.Плосского Тимофеев
Рождение ребёнка
Около 1796
Отец ребёнка: Черенщиков Яков Казак Р.Плосского Тимофеев
Смерть
Неизвестно