Черенщиков Яков Казак Р.Плосского Тимофеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.02.1772
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1772
Бракосочетание
Около 1790
Дочь солдата крпести ПП
Рождение ребёнка
05.12.1791
Дочь: (Черенщикова) Лукия Яковлева
Мать ребёнка: Черенщикова (Баракина) Агрофена Семенова
Рождение ребёнка
Около 1793
Дочь: (Черенщикова) Фекла Яковлева
Мать ребёнка: Черенщикова (Баракина) Агрофена Семенова
Рождение ребёнка
Около 1796
Мать ребёнка: Черенщикова (Баракина) Агрофена Семенова
Смерть
Неизвестно