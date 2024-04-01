Черенщиков Яков Казак Р.Плосского Тимофеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черенщиков Яков Казак Р.Плосского Тимофеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.02.1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1772

Отец: Черенщиков Тимофей Отст. Драгун Р. Плосского Андреев

Мать: Черенщикова 1, Красильникова 2 Евдокия Степанова

Бракосочетание
Около 1790

Жена: Черенщикова (Баракина) Агрофена Семенова

Дочь солдата крпести ПП
Рождение ребёнка
05.12.1791

Дочь: (Черенщикова) Лукия Яковлева

Мать ребёнка: Черенщикова (Баракина) Агрофена Семенова

Рождение ребёнка
Около 1793

Дочь: (Черенщикова) Фекла Яковлева

Мать ребёнка: Черенщикова (Баракина) Агрофена Семенова

Рождение ребёнка
Около 1796

Сын: Черенщиков Иван Яковлев

Мать ребёнка: Черенщикова (Баракина) Агрофена Семенова

Смерть
Неизвестно

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