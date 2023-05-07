Карпухин Генадий Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпухин Генадий Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Карпухин Темофей Петрович

Мать: Карпухина Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карпухин Константин Геннадьевич

Мать ребёнка: Карпухина Раиса Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карпухин Алексей Геннадьевич

Мать ребёнка: Карпухина Раиса Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карпухин Вячеслав Геннадьевич

Мать ребёнка: Карпухина Раиса Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карпухина Раиса Николаевна

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