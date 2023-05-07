Карпухин Генадий Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Карпухин Темофей Петрович
Мать: Карпухина Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карпухин Константин Геннадьевич
Мать ребёнка: Карпухина Раиса Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карпухин Алексей Геннадьевич
Мать ребёнка: Карпухина Раиса Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карпухин Вячеслав Геннадьевич
Мать ребёнка: Карпухина Раиса Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно