Карпухина Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпухина Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.07.1934

Дочь: Швецова Анна Тимофеевна

Отец ребёнка: Карпухин Темофей Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карпухин Николай Тимофеевич

Отец ребёнка: Карпухин Темофей Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карпухин Генадий Тимофеевич

Отец ребёнка: Карпухин Темофей Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карпухин Владимир Темофеевич

Отец ребёнка: Карпухин Темофей Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карпухина Таисия Темофеевна

Отец ребёнка: Карпухин Темофей Петрович

Смерть
Неизвестно
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