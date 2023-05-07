Карпухина Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
24.07.1934
Дочь: Швецова Анна Тимофеевна
Отец ребёнка: Карпухин Темофей Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карпухин Николай Тимофеевич
Отец ребёнка: Карпухин Темофей Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карпухин Генадий Тимофеевич
Отец ребёнка: Карпухин Темофей Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карпухин Владимир Темофеевич
Отец ребёнка: Карпухин Темофей Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карпухина Таисия Темофеевна
Отец ребёнка: Карпухин Темофей Петрович
Смерть
Неизвестно