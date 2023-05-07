Карпухин Темофей Петрович
Место рожденияОренбургская обл., Северный р-н, с. Моторино
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
24.07.1934
Дочь: Швецова Анна Тимофеевна
Мать ребёнка: Карпухина Александра
Военная награда
05.02.1988
Чем награждён: Орден Отечественной войны II степени Дата представления к награде: 05.02.1988 Инициатор: Министр обороны СССР Архивный источник Реквизиты документа: ЦАМО. Юбилейная картотека награждени... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карпухин Николай Тимофеевич
Мать ребёнка: Карпухина Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карпухин Генадий Тимофеевич
Мать ребёнка: Карпухина Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карпухин Владимир Темофеевич
Мать ребёнка: Карпухина Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карпухина Таисия Темофеевна
Мать ребёнка: Карпухина Александра
Смерть
Неизвестно