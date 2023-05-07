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Карпухин Темофей Петрович

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Место рождения

Оренбургская обл., Северный р-н, с. Моторино

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Оренбургская обл., Северный р-н, с. Моторино
Рождение ребёнка
24.07.1934

Дочь: Швецова Анна Тимофеевна

Мать ребёнка: Карпухина Александра

Военная награда
05.02.1988
Чем награждён: Орден Отечественной войны II степени Дата представления к награде: 05.02.1988 Инициатор: Министр обороны СССР Архивный источник Реквизиты документа: ЦАМО. Юбилейная картотека награждени... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карпухин Николай Тимофеевич

Мать ребёнка: Карпухина Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карпухин Генадий Тимофеевич

Мать ребёнка: Карпухина Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карпухин Владимир Темофеевич

Мать ребёнка: Карпухина Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карпухина Таисия Темофеевна

Мать ребёнка: Карпухина Александра

Смерть
Неизвестно
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