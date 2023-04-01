Жиркова (Кузнецова) Елена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жиркова (Кузнецова) Елена Ивановна

Место рождения

село Дерюгино Дмитриевского района Курской области

Дата рождения

Около 04.03.1912

Дата смерти

26.05.1988

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 04.03.1912

Отец: Кузнецов Иван Глебович

Мать: Кузнецова Анна Ивановна

село Дерюгино Дмитриевского района Курской области
Рождение ребёнка
25.08.1933

Дочь: Павлова Нина Матвеевна

Отец ребёнка: Жирков Матвей Савельевич

с.Бычки Дмитриевский р-н Курская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жирков Леонид Матвеевич

Отец ребёнка: не указан

село Дерюгино Дмитриевского района Курской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жирков Александр Матвеевич

Отец ребёнка: Жирков Матвей Савельевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жиркова Евгения Матвеевна

Отец ребёнка: Жирков Матвей Савельевич

Смерть
26.05.1988
д.Головлино Тульская обл.
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