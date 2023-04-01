Жиркова (Кузнецова) Елена Ивановна
Место рождениясело Дерюгино Дмитриевского района Курской области
Дата рожденияОколо 04.03.1912
Дата смерти26.05.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 04.03.1912
Отец: Кузнецов Иван Глебович
Мать: Кузнецова Анна Ивановна
село Дерюгино Дмитриевского района Курской области
Рождение ребёнка
25.08.1933
Дочь: Павлова Нина Матвеевна
Отец ребёнка: Жирков Матвей Савельевич
с.Бычки Дмитриевский р-н Курская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
село Дерюгино Дмитриевского района Курской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жирков Александр Матвеевич
Отец ребёнка: Жирков Матвей Савельевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жиркова Евгения Матвеевна
Отец ребёнка: Жирков Матвей Савельевич
Смерть
26.05.1988
д.Головлино Тульская обл.