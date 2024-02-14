Кузнецова Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова Анна Ивановна

Место рождения

поселок Пристанционный село Дерюгино Дмитриевского уезда Курской области

Дата рождения

1882 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

поселок Пристанционный село Дерюгино Дмитриевского уезда Курской области
Рождение ребёнка
Около 04.03.1912

Дочь: Жиркова Елена Ивановна

Отец ребёнка: Кузнецов Иван Глебович

село Дерюгино Дмитриевского района Курской области
Смерть
Неизвестно
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