Кузнецова Анна Ивановна
Место рожденияпоселок Пристанционный село Дерюгино Дмитриевского уезда Курской области
Дата рождения1882 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1882 ст.
поселок Пристанционный село Дерюгино Дмитриевского уезда Курской области
Рождение ребёнка
Около 04.03.1912
Дочь: Жиркова Елена Ивановна
Отец ребёнка: Кузнецов Иван Глебович
село Дерюгино Дмитриевского района Курской области
Смерть
Неизвестно