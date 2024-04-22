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Ганзенко Денис Андреевич

Место рождения

Валява, Черкаська область

Дата рождения

03.10.1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1850

Отец: Ганзенко Андрей Андреевич

Мать: Ганзенко Татьяна Семеновна

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9SYL-9?i=633&cc=4133834&cat=1017789
Рождение ребёнка
07.11.1877

Сын: Ганзенко Григорий Денисович

Мать ребёнка: Ганзенко Сигклитикия Васильевна

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSP-RQ78-8?cc=4133834
Рождение ребёнка
17.10.1890

Сын: Ганзенко Лука Денисович

Мать ребёнка: Ганзенко Сигклитикия Васильевна

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9T-L9PZ-9?cc=4133834
Рождение ребёнка
26.07.1893

Сын: Ганзенко Моисей Денисович

Мать ребёнка: Ганзенко Сигклитикия Васильевна

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9T-K5VJ?cc=4133834
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ганзенко Сигклитикия Васильевна

Смерть
Неизвестно
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