Ганзенко Денис Андреевич
Место рождения
Дата рождения03.10.1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1850
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9SYL-9?i=633&cc=4133834&cat=1017789
Рождение ребёнка
07.11.1877
Сын: Ганзенко Григорий Денисович
Мать ребёнка: Ганзенко Сигклитикия Васильевна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSP-RQ78-8?cc=4133834
Рождение ребёнка
17.10.1890
Мать ребёнка: Ганзенко Сигклитикия Васильевна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9T-L9PZ-9?cc=4133834
Рождение ребёнка
26.07.1893
Сын: Ганзенко Моисей Денисович
Мать ребёнка: Ганзенко Сигклитикия Васильевна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9T-K5VJ?cc=4133834
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно