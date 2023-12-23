Ганзенко Сигклитикия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ганзенко Сигклитикия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.11.1877

Сын: Ганзенко Григорий Денисович

Отец ребёнка: Ганзенко Денис Андреевич

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSP-RQ78-8?cc=4133834
Рождение ребёнка
17.10.1890

Сын: Ганзенко Лука Денисович

Отец ребёнка: Ганзенко Денис Андреевич

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9T-L9PZ-9?cc=4133834
Рождение ребёнка
26.07.1893

Сын: Ганзенко Моисей Денисович

Отец ребёнка: Ганзенко Денис Андреевич

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9T-K5VJ?cc=4133834
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ганзенко Денис Андреевич

Смерть
Неизвестно
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