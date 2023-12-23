Ганзенко Сигклитикия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.11.1877
Сын: Ганзенко Григорий Денисович
Отец ребёнка: Ганзенко Денис Андреевич
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSP-RQ78-8?cc=4133834
Рождение ребёнка
17.10.1890
Отец ребёнка: Ганзенко Денис Андреевич
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9T-L9PZ-9?cc=4133834
Рождение ребёнка
26.07.1893
Сын: Ганзенко Моисей Денисович
Отец ребёнка: Ганзенко Денис Андреевич
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9T-K5VJ?cc=4133834
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно