Рябова (Васильева) Галина Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Васильев Семён Степанович
Рождение ребёнка
23.04.1959
Отец ребёнка: Рябов Пётр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Рябов Пётр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Рябов Пётр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Рябов Пётр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рябов Олег Петрович
Отец ребёнка: Рябов Пётр
Смерть
Неизвестно