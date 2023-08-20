Рябова (Васильева) Галина Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рябова (Васильева) Галина Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Васильев Семён Степанович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.04.1959

Сын: Рябов Сергей Петрович

Отец ребёнка: Рябов Пётр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рябов Владимир Петрович

Отец ребёнка: Рябов Пётр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рябов Евгений Петрович

Отец ребёнка: Рябов Пётр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рябов Леонид Петрович

Отец ребёнка: Рябов Пётр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рябов Олег Петрович

Отец ребёнка: Рябов Пётр

Смерть
Неизвестно
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