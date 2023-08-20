Рябов Пётр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.04.1959
Мать ребёнка: Рябова Галина Семёновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Рябова Галина Семёновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Рябова Галина Семёновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Рябова Галина Семёновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рябов Олег Петрович
Мать ребёнка: Рябова Галина Семёновна
Смерть
Неизвестно