Евстюхина Агриппина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Шаповалова Мария Егоровна
Отец ребёнка: Евстюхин Егор
Рождение ребёнка
1907
Отец ребёнка: Евстюхин Егор
Рождение ребёнка
15.10.1910
Дочь: Дедяева Татьяна Егоровна
Отец ребёнка: Евстюхин Егор
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Дробышева Прасковья Егоровна
Отец ребёнка: Евстюхин Егор
Рождение ребёнка
17.04.1916
Дочь: Ситникова Анна Егоровна
Отец ребёнка: Евстюхин Егор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Евстюхин Егор
Смерть
Неизвестно