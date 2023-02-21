Евстюхина Агриппина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евстюхина Агриппина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Шаповалова Мария Егоровна

Отец ребёнка: Евстюхин Егор

Шелаево, Валуйский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Евстюхин Петр Егорович

Отец ребёнка: Евстюхин Егор

Рождение ребёнка
15.10.1910

Дочь: Дедяева Татьяна Егоровна

Отец ребёнка: Евстюхин Егор

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Дробышева Прасковья Егоровна

Отец ребёнка: Евстюхин Егор

Шелаево, Валуйский, Белгородская область
Рождение ребёнка
17.04.1916

Дочь: Ситникова Анна Егоровна

Отец ребёнка: Евстюхин Егор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евстюхин Егор

Смерть
Неизвестно
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