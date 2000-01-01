Евстюхин Петр Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евстюхин Петр Егорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

1980

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Евстюхин Егор

Мать: Евстюхина Агриппина

Смерть
1980
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