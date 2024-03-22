Шаповалова (Евстюхина) Мария Егоровна
Место рождения
Дата рождения1906
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Евстюхин Егор
Мать: Евстюхина Агриппина
Бракосочетание
Около 1926
Рождение ребёнка
25.03.1927
Сын: Шаповалов Николай Филиппович
Отец ребёнка: Шаповалов Филипп Демьянович
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Тамара Филипповна
Отец ребёнка: Шаповалов Филипп Демьянович
Смерть
Неизвестно
Колыхалино, Валуйский, Белгородская область