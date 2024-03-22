Шаповалова (Евстюхина) Мария Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШаповалова (Евстюхина) Мария Егоровна

Шаповалова (Евстюхина) Мария Егоровна

Место рождения

Шелаево, Валуйский, Белгородская область

Дата рождения

1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Евстюхин Егор

Мать: Евстюхина Агриппина

Шелаево, Валуйский, Белгородская область
Бракосочетание
Около 1926

Муж: Шаповалов Филипп Демьянович

Шелаево, Валуйский, Белгородская область
Рождение ребёнка
25.03.1927

Сын: Шаповалов Николай Филиппович

Отец ребёнка: Шаповалов Филипп Демьянович

Шелаево, Валуйский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1939

Дочь: Тамара Филипповна

Отец ребёнка: Шаповалов Филипп Демьянович

Шелаево, Валуйский, Белгородская область
Смерть
Неизвестно
Колыхалино, Валуйский, Белгородская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close