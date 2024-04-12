Селивина Силивина Селявина Силевена Вера Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСеливина Силивина Селявина Силевена Вера Федоровна

Селивина Силивина Селявина Силевена Вера Федоровна

Место рождения

Рождествено, Суворовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождествено, Суворовский муниципальный район, Тульская область
с. Зикеево Зикеевская волость Лихвинский уезд Калужская губерния
Бракосочетание
1882

Муж: Селивин Силивин Селявин Силевен Захар Михайлович

Жеремино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Чибисова Наталья Захаровна

Отец ребёнка: Селивин Силивин Селявин Силевен Захар Михайлович

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Селивина Силивина Селявина Анна Захаровна

Отец ребёнка: Селивин Силивин Селявин Силевен Захар Михайлович

Жеремино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Селивина Силивина Селявина Марфа Захаровна

Отец ребёнка: Селивин Силивин Селявин Силевен Захар Михайлович

Жеремино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Потапкина Ефросинья Захаровна

Отец ребёнка: Селивин Силивин Селявин Силевен Захар Михайлович

Жеремино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1895

Сын: Селивин Силивин Селявин Сергей Захарович

Отец ребёнка: Селивин Силивин Селявин Силевен Захар Михайлович

Жеремино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1898

Сын: Селивин Силивин Селявин Силевен Тихон Захарович

Отец ребёнка: Селивин Силивин Селявин Силевен Захар Михайлович

Жеремино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1901

Сын: Селивин Силивин Селявин Иван Захарович

Отец ребёнка: Селивин Силивин Селявин Силевен Захар Михайлович

Жеремино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Селивин Силивин Селявин Матрона Захаровна

Отец ребёнка: Селивин Силивин Селявин Силевен Захар Михайлович

Жеремино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Селивина Силивина Селявина Евгения Захаровна

Отец ребёнка: Селивин Силивин Селявин Силевен Захар Михайлович

Жеремино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close