Селивина Силивина Селявина Силевена Вера Федоровна
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Дочь: Чибисова Наталья Захаровна
Отец ребёнка: Селивин Силивин Селявин Силевен Захар Михайлович
Дочь: Селивина Силивина Селявина Анна Захаровна
Отец ребёнка: Селивин Силивин Селявин Силевен Захар Михайлович
Дочь: Селивина Силивина Селявина Марфа Захаровна
Отец ребёнка: Селивин Силивин Селявин Силевен Захар Михайлович
Дочь: Потапкина Ефросинья Захаровна
Отец ребёнка: Селивин Силивин Селявин Силевен Захар Михайлович
Сын: Селивин Силивин Селявин Сергей Захарович
Отец ребёнка: Селивин Силивин Селявин Силевен Захар Михайлович
Сын: Селивин Силивин Селявин Силевен Тихон Захарович
Отец ребёнка: Селивин Силивин Селявин Силевен Захар Михайлович
Сын: Селивин Силивин Селявин Иван Захарович
Отец ребёнка: Селивин Силивин Селявин Силевен Захар Михайлович
Дочь: Селивин Силивин Селявин Матрона Захаровна
Отец ребёнка: Селивин Силивин Селявин Силевен Захар Михайлович
Дочь: Селивина Силивина Селявина Евгения Захаровна
Отец ребёнка: Селивин Силивин Селявин Силевен Захар Михайлович