Чибисова (Селивина Силивина Селявина) Наталья Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Бракосочетание
1900
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Чибисова Евдокия Сергеевна
Отец ребёнка: Чибисов Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
1902
Сын: Чибисов Стефан/Степан Сергеевич
Отец ребёнка: Чибисов Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Чибисова Васса Сергеевна
Отец ребёнка: Чибисов Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
1913
Отец ребёнка: Чибисов Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Чибисова Пелагея Сергеевна
Отец ребёнка: Чибисов Сергей Васильевич
Смерть
Неизвестно