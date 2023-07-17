Чибисова (Селивина Силивина Селявина) Наталья Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чибисова (Селивина Силивина Селявина) Наталья Захаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Селивин Силивин Селявин Силевен Захар Михайлович

Мать: Селивина Силивина Селявина Силевена Вера Федоровна

Бракосочетание
1900

Муж: Чибисов Сергей Васильевич

Жеремино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Чибисова Евдокия Сергеевна

Отец ребёнка: Чибисов Сергей Васильевич

Жеремино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1902

Сын: Чибисов Стефан/Степан Сергеевич

Отец ребёнка: Чибисов Сергей Васильевич

Жеремино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Чибисова Васса Сергеевна

Отец ребёнка: Чибисов Сергей Васильевич

Жеремино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1913

Сын: Чибисов Яков Сергеевич

Отец ребёнка: Чибисов Сергей Васильевич

Жеремино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Чибисова Пелагея Сергеевна

Отец ребёнка: Чибисов Сергей Васильевич

Жеремино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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