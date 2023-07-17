Селивин Силивин Селявин Сергей Захарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селивин Силивин Селявин Сергей Захарович

Место рождения

Жеремино, Суворовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Селивин Силивин Селявин Силевен Захар Михайлович

Мать: Селивина Силивина Селявина Силевена Вера Федоровна

Жеремино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Селивин Силивин Селявин Евгений Сергеевич

Мать ребёнка: Селивина Силивина Селявина (Лагуточкина) Евдокия Дмитриевна

Жеремино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Селивин Силивин Селявин Николай Сергеевич

Мать ребёнка: Селивина Силивина Селявина (Лагуточкина) Евдокия Дмитриевна

Жеремино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Селивина Варвара Сергеевна

Мать ребёнка: Селивина Силивина Селявина (Лагуточкина) Евдокия Дмитриевна

Жеремино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
1914

Жена: Селивина Силивина Селявина (Лагуточкина) Евдокия Дмитриевна

Жеремино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1917

Сын: Селивин Силивин Селявин Пётр Сергеевич

Мать ребёнка: Селивина Силивина Селявина (Лагуточкина) Евдокия Дмитриевна

Жеремино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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