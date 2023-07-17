Селивин Силивин Селявин Сергей Захарович
Место рождения
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Селивин Силивин Селявин Силевен Захар Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Селивин Силивин Селявин Евгений Сергеевич
Мать ребёнка: Селивина Силивина Селявина (Лагуточкина) Евдокия Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Селивин Силивин Селявин Николай Сергеевич
Мать ребёнка: Селивина Силивина Селявина (Лагуточкина) Евдокия Дмитриевна
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Селивина Варвара Сергеевна
Мать ребёнка: Селивина Силивина Селявина (Лагуточкина) Евдокия Дмитриевна
Бракосочетание
1914
Рождение ребёнка
1917
Сын: Селивин Силивин Селявин Пётр Сергеевич
Мать ребёнка: Селивина Силивина Селявина (Лагуточкина) Евдокия Дмитриевна
Смерть
Неизвестно