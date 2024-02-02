Сайгушев Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сайгушев Макар
Рождение ребёнка
27.01.1927
Дочь: Уйранов Ольга Васильевна
Мать ребёнка: Сайгушев Пелагея
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Топтыгин Акулина
Мать ребёнка: Сайгушев Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Сайгушев Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда
Мать ребёнка: Сайгушев Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Александр
Мать ребёнка: Сайгушев Пелагея
Смерть
Неизвестно