Сайгушев Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сайгушев Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сайгушев Макар

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.01.1927

Дочь: Уйранов Ольга Васильевна

Мать ребёнка: Сайгушев Пелагея

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Топтыгин Акулина

Мать ребёнка: Сайгушев Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Сайгушев Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда

Мать ребёнка: Сайгушев Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александр

Мать ребёнка: Сайгушев Пелагея

Смерть
Неизвестно
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