Сайгушев (Ярмухина) Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Григорий
Рождение ребёнка
27.01.1927
Дочь: Уйранов Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Сайгушев Василий
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Топтыгин Акулина
Отец ребёнка: Сайгушев Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Сайгушев Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда
Отец ребёнка: Сайгушев Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Александр
Отец ребёнка: Сайгушев Василий
Смерть
Неизвестно