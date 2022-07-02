Пучков-Елманов Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.05.1881 ст.
Сын: Пучков Иван Иванович
Мать ребёнка: Пучкова Любовь Панфиловна
Рождение ребёнка
09.08.1883 ст.
Дочь: Ермакова (Пучкова-Елманова) Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Пучкова Любовь Панфиловна
В метрике о рождении Натальи фамилия её отца (Ивана Ивановича) - Елманов
Рождение ребёнка
Около 1886 ст.
Мать ребёнка: Пучкова Любовь Панфиловна
Рождение ребёнка
31.05.1894 ст.
Мать ребёнка: Пучкова Любовь Панфиловна
Смерть
Неизвестно