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Пучков-Елманов Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пучкова Любовь Панфиловна

Рождение ребёнка
29.05.1881 ст.

Сын: Пучков Иван Иванович

Мать ребёнка: Пучкова Любовь Панфиловна

Устиновка, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
09.08.1883 ст.

Дочь: Ермакова (Пучкова-Елманова) Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Пучкова Любовь Панфиловна

Устиновка, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
В метрике о рождении Натальи фамилия её отца (Ивана Ивановича) - Елманов
Рождение ребёнка
Около 1886 ст.

Сын: Пучков Алексей Иванович

Мать ребёнка: Пучкова Любовь Панфиловна

Устиновка, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
31.05.1894 ст.

Сын: Пучков Фёдор Иванович

Мать ребёнка: Пучкова Любовь Панфиловна

Устиновка, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно

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