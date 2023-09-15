Пучкова Любовь Панфиловна
Место рождения
Дата рождения30.05.1860 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1860 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.05.1881 ст.
Сын: Пучков Иван Иванович
Отец ребёнка: Пучков-Елманов Иван Иванович
Рождение ребёнка
09.08.1883 ст.
Дочь: Ермакова Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Пучков-Елманов Иван Иванович
В метрике о рождении Натальи фамилия её отца (Ивана Ивановича) - Елманов
Рождение ребёнка
Около 1886 ст.
Отец ребёнка: Пучков-Елманов Иван Иванович
Рождение ребёнка
31.05.1894 ст.
Отец ребёнка: Пучков-Елманов Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно