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Пучкова Любовь Панфиловна

Место рождения

Каменка, Калужский уезд, Калужская губерния

Дата рождения

30.05.1860 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1860 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Каменка, Калужский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
29.05.1881 ст.

Сын: Пучков Иван Иванович

Отец ребёнка: Пучков-Елманов Иван Иванович

Устиновка, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
09.08.1883 ст.

Дочь: Ермакова Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Пучков-Елманов Иван Иванович

Устиновка, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
В метрике о рождении Натальи фамилия её отца (Ивана Ивановича) - Елманов
Рождение ребёнка
Около 1886 ст.

Сын: Пучков Алексей Иванович

Отец ребёнка: Пучков-Елманов Иван Иванович

Устиновка, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
31.05.1894 ст.

Сын: Пучков Фёдор Иванович

Отец ребёнка: Пучков-Елманов Иван Иванович

Устиновка, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пучков-Елманов Иван Иванович

Смерть
Неизвестно
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