Счасливцев Иван Савинов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Счасливцев Иван Савинов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1770

Дата смерти

До 1796

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1770

Отец: Счасливцев ?

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Авдеевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1786

Сын: Счасливцев Пётр Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1789

Сын: Счасливцев Павел Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1794

Сын: Счасливцев Андрей Иванович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
До 1796

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