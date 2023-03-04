Счасливцев Иван Савинов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1770
Дата смертиДо 1796
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1770
Отец: Счасливцев ?
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Авдеевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1786
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1789
Сын: Счасливцев Павел Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1794
Сын: Счасливцев Андрей Иванович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
До 1796