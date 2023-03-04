Счасливцев Павел Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСчасливцев Павел Иванович

Счасливцев Павел Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Дата смерти

После 1811

Пол

Мужской

Отец

До 1770 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Счасливцев Иван Савинов

Мать: не указана

Смерть
После 1811
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close