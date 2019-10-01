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Зеленский Владимир Николаевич

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Место рождения

Саки, Саки, Республика Крым

Дата рождения

19.11.1949

Дата смерти

01.10.2019

Пол

Мужской

Отец

1925 г.р.

Мать

1922 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1949

Отец: Зеленский Николай Иванович

Мать: Зеленская Александра Фёдоровна

Саки, Саки, Республика Крым
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зеленская Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зеленская Любовь

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зеленская Любовь

Смерть
01.10.2019
Саки, Саки, Республика Крым
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