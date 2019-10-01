Зеленский Владимир Николаевич
Место рождения
Дата рождения19.11.1949
Дата смерти01.10.2019
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1949
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зеленская Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зеленская Любовь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зеленская Любовь
Смерть
01.10.2019