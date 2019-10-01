Зеленская Любовь
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.04.1980
Дочь: Зеленская Рада
Отец ребёнка: Зеленский Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
25.03.1989
Сын: Зеленский Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Зеленский Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зеленская Дарья Владимировна
Отец ребёнка: Зеленский Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зеленская Жанна Владимировна
Отец ребёнка: Зеленский Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зеленский Николай Владимирович
Отец ребёнка: Зеленский Владимир Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно