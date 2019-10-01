Зеленская Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зеленская Любовь

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.04.1980

Дочь: Зеленская Рада

Отец ребёнка: Зеленский Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
25.03.1989

Сын: Зеленский Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Зеленский Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зеленская Дарья Владимировна

Отец ребёнка: Зеленский Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зеленская Жанна Владимировна

Отец ребёнка: Зеленский Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зеленский Николай Владимирович

Отец ребёнка: Зеленский Владимир Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зеленский Владимир Николаевич

Смерть
Неизвестно
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