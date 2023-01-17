Зеленская Александра Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.05.1922
Дата смерти08.04.1989
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1922
Отец: Фёдор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.11.1949
Сын: Зеленский Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Зеленский Николай Иванович
Рождение ребёнка
26.06.1957
Дочь: Накаренок Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Зеленский Николай Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.04.1989
Причина смерти : острый инфаркт миокарда Актовая запись №97 от 10.04.1989 г. Свидетельство II-АП №397665