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Зеленская Александра Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.05.1922

Дата смерти

08.04.1989

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1922

Отец: Фёдор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.11.1949

Сын: Зеленский Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Зеленский Николай Иванович

Рождение ребёнка
26.06.1957

Дочь: Накаренок Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Зеленский Николай Иванович

Саки, Саки, Республика Крым
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зеленский Николай Иванович

Смерть
08.04.1989
Саки, Саки, Республика Крым
Причина смерти : острый инфаркт миокарда Актовая запись №97 от 10.04.1989 г. Свидетельство II-АП №397665
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