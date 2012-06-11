Накаренок (Зеленская) Татьяна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Накаренок (Зеленская) Татьяна Николаевна

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Место рождения

Саки, Саки, Республика Крым

Дата рождения

26.06.1957

Дата смерти

11.06.2012

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1957

Отец: Зеленский Николай Иванович

Мать: Зеленская Александра Фёдоровна

Саки, Саки, Республика Крым
Бракосочетание
26.06.1976

Муж: Накаренок Валерий Фёдорович

Саки, Саки, Республика Крым
Актовая запись №118 от 26 июня 1976г Свидетельство № I-АП 410504
Рождение ребёнка
09.10.1977

Сын: Накарёнок Евгений Валерьевич

Отец ребёнка: Накаренок Валерий Фёдорович

Рождение ребёнка
25.10.1979

Сын: Накаренок Сергей Валерьевич

Отец ребёнка: Накаренок Валерий Фёдорович

Рождение ребёнка
14.05.1988

Сын: Накарёнок Александр Валерьевич

Отец ребёнка: Накаренок Валерий Фёдорович

Евпатория, Евпатория, Республика Крым
Смерть
11.06.2012
Евпатория, Евпатория, Республика Крым
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