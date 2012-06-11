Накаренок (Зеленская) Татьяна Николаевна
Место рождения
Дата рождения26.06.1957
Дата смерти11.06.2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1957
Бракосочетание
26.06.1976
Актовая запись №118 от 26 июня 1976г Свидетельство № I-АП 410504
Рождение ребёнка
09.10.1977
Сын: Накарёнок Евгений Валерьевич
Отец ребёнка: Накаренок Валерий Фёдорович
Рождение ребёнка
25.10.1979
Сын: Накаренок Сергей Валерьевич
Отец ребёнка: Накаренок Валерий Фёдорович
Рождение ребёнка
14.05.1988
Сын: Накарёнок Александр Валерьевич
Отец ребёнка: Накаренок Валерий Фёдорович
Смерть
11.06.2012