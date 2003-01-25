Накарёнок Евгений Валерьевич
Место рождения
Дата рождения09.10.1977
Дата смерти25.01.2003
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1977
Актовая запись : №374 от 03.11.1977 года Место регистрации : Сакский райотдел ЗАГСа Крымской области Свидетельство : II-АП №268512
Смерть
25.01.2003
Евпатория, Евпатория, Республика Крым
Актовая запись : №144 от 29.01.2003 г. Причина смерти : Закрытая черепно-мозговая травма. Свидетельство : I-АП №356427