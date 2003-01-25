Накарёнок Евгений Валерьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНакарёнок Евгений Валерьевич

Накарёнок Евгений Валерьевич

avatar

Место рождения

Саки, Саки, Республика Крым

Дата рождения

09.10.1977

Дата смерти

25.01.2003

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1977

Отец: Накаренок Валерий Фёдорович

Мать: Накаренок Татьяна Николаевна

Саки, Саки, Республика Крым
Актовая запись : №374 от 03.11.1977 года Место регистрации : Сакский райотдел ЗАГСа Крымской области Свидетельство : II-АП №268512
Смерть
25.01.2003
Евпатория, Евпатория, Республика Крым
Актовая запись : №144 от 29.01.2003 г. Причина смерти : Закрытая черепно-мозговая травма. Свидетельство : I-АП №356427
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close