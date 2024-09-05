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Толстой Родион Тимофеев

Место рождения

с. Вязовка, Бузулукский уезд, Самарская губерния

Дата рождения

29.03.1835

Дата смерти

02.05.1898

Пол

Мужской

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1835

Отец: Толстой Тимофей Ксенофонтов

Мать: Толстая (Растопчина) Марья Гурьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Толстых (Мартакова) Прасковья Никифорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Толстая (Анненкова) Мавра Федорова

Рождение ребёнка
29.08.1853

Дочь: Толстых София Родионова

Мать ребёнка: Толстая (Анненкова) Мавра Федорова

Рождение ребёнка
24.03.1855

Сын: Толстых Марк Родионов

Мать ребёнка: Толстая (Анненкова) Мавра Федорова

Рождение ребёнка
26.03.1856

Дочь: Толстых Мария Родионова

Мать ребёнка: Толстая (Анненкова) Мавра Федорова

Рождение ребёнка
17.06.1857

Дочь: Толстых Мария Родионова

Мать ребёнка: Толстая (Анненкова) Мавра Федорова

Рождение ребёнка
1858

Сын: Толстых Марей Родионов

Мать ребёнка: Толстая (Анненкова) Мавра Федорова

Рождение ребёнка
После 1858

Сын: Толстых Иван Родионов

Мать ребёнка: Толстая (Анненкова) Мавра Федорова

Рождение ребёнка
После 1858

Сын: Толстых Иоаким Родионов

Мать ребёнка: Толстая (Анненкова) Мавра Федорова

Рождение ребёнка
05.09.1859

Сын: Толстой Михаил Родионов

Мать ребёнка: Толстая (Анненкова) Мавра Федорова

Рождение ребёнка
Около 1870

Дочь: Тетюрева (Толстых) Пелагея Родионова

Мать ребёнка: Толстая (Анненкова) Мавра Федорова

Рождение ребёнка
23.01.1877

Дочь: Толстых Ксения Родионова

Мать ребёнка: Толстая (Анненкова) Мавра Федорова

Рождение ребёнка
02.04.1881

Дочь: Толстых Ирина Родионова

Мать ребёнка: Толстых (Мартакова) Прасковья Никифорова

Рождение ребёнка
02.04.1881

Дочь: Толстых Агапия Родионова

Мать ребёнка: Толстых (Мартакова) Прасковья Никифорова

Смерть
02.05.1898

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