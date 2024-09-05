Толстой Родион Тимофеев
Место рожденияс. Вязовка, Бузулукский уезд, Самарская губерния
Дата рождения29.03.1835
Дата смерти02.05.1898
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Дочь: Толстых София Родионова
Мать ребёнка: Толстая (Анненкова) Мавра Федорова
Мать ребёнка: Толстая (Анненкова) Мавра Федорова
Дочь: Толстых Мария Родионова
Мать ребёнка: Толстая (Анненкова) Мавра Федорова
Дочь: Толстых Мария Родионова
Мать ребёнка: Толстая (Анненкова) Мавра Федорова
Мать ребёнка: Толстая (Анненкова) Мавра Федорова
Мать ребёнка: Толстая (Анненкова) Мавра Федорова
Мать ребёнка: Толстая (Анненкова) Мавра Федорова
Мать ребёнка: Толстая (Анненкова) Мавра Федорова
Дочь: Тетюрева (Толстых) Пелагея Родионова
Мать ребёнка: Толстая (Анненкова) Мавра Федорова
Дочь: Толстых Ксения Родионова
Мать ребёнка: Толстая (Анненкова) Мавра Федорова
Дочь: Толстых Ирина Родионова
Мать ребёнка: Толстых (Мартакова) Прасковья Никифорова
Дочь: Толстых Агапия Родионова
Мать ребёнка: Толстых (Мартакова) Прасковья Никифорова