Толстых Иван Родионов
Место рожденияБогдановка, Бузулукский уезд,Самарская губерния
Дата рожденияПосле 1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1858
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Леонтьева
Рождение ребёнка
15.05.1900
Дочь: Волобуева (Толстых) Елена Иванова
Мать ребёнка: Наталья Леонтьева
Рождение ребёнка
07.01.1903
Дочь: Толстых Татьяна Иванова
Мать ребёнка: Наталья Леонтьева
Смерть
Неизвестно