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Толстых Иван Родионов

Место рождения

Богдановка, Бузулукский уезд,Самарская губерния

Дата рождения

После 1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1858

Отец: Толстой Родион Тимофеев

Мать: Толстая (Анненкова) Мавра Федорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Леонтьева

Рождение ребёнка
15.05.1900

Дочь: Волобуева (Толстых) Елена Иванова

Мать ребёнка: Наталья Леонтьева

Рождение ребёнка
07.01.1903

Дочь: Толстых Татьяна Иванова

Мать ребёнка: Наталья Леонтьева

Смерть
Неизвестно

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