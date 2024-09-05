Толстая (Анненкова) Мавра Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толстая (Анненкова) Мавра Федорова

Место рождения

Богдановка, Бузулукский уезд,Самарская губерния

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Толстой Родион Тимофеев

Рождение ребёнка
29.08.1853

Дочь: Толстых София Родионова

Отец ребёнка: Толстой Родион Тимофеев

Рождение ребёнка
24.03.1855

Сын: Толстых Марк Родионов

Отец ребёнка: Толстой Родион Тимофеев

Рождение ребёнка
26.03.1856

Дочь: Толстых Мария Родионова

Отец ребёнка: Толстой Родион Тимофеев

Рождение ребёнка
17.06.1857

Дочь: Толстых Мария Родионова

Отец ребёнка: Толстой Родион Тимофеев

Рождение ребёнка
1858

Сын: Толстых Марей Родионов

Отец ребёнка: Толстой Родион Тимофеев

Рождение ребёнка
После 1858

Сын: Толстых Иван Родионов

Отец ребёнка: Толстой Родион Тимофеев

Рождение ребёнка
После 1858

Сын: Толстых Иоаким Родионов

Отец ребёнка: Толстой Родион Тимофеев

Рождение ребёнка
05.09.1859

Сын: Толстой Михаил Родионов

Отец ребёнка: Толстой Родион Тимофеев

Рождение ребёнка
Около 1870

Дочь: Тетюрева (Толстых) Пелагея Родионова

Отец ребёнка: Толстой Родион Тимофеев

Рождение ребёнка
23.01.1877

Дочь: Толстых Ксения Родионова

Отец ребёнка: Толстой Родион Тимофеев

Смерть
Неизвестно

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