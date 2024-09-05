Толстая (Анненкова) Мавра Федорова
Место рожденияБогдановка, Бузулукский уезд,Самарская губерния
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.08.1853
Дочь: Толстых София Родионова
Отец ребёнка: Толстой Родион Тимофеев
Рождение ребёнка
24.03.1855
Отец ребёнка: Толстой Родион Тимофеев
Рождение ребёнка
26.03.1856
Дочь: Толстых Мария Родионова
Отец ребёнка: Толстой Родион Тимофеев
Рождение ребёнка
17.06.1857
Дочь: Толстых Мария Родионова
Отец ребёнка: Толстой Родион Тимофеев
Рождение ребёнка
1858
Отец ребёнка: Толстой Родион Тимофеев
Рождение ребёнка
После 1858
Отец ребёнка: Толстой Родион Тимофеев
Рождение ребёнка
После 1858
Отец ребёнка: Толстой Родион Тимофеев
Рождение ребёнка
05.09.1859
Отец ребёнка: Толстой Родион Тимофеев
Рождение ребёнка
Около 1870
Дочь: Тетюрева (Толстых) Пелагея Родионова
Отец ребёнка: Толстой Родион Тимофеев
Рождение ребёнка
23.01.1877
Дочь: Толстых Ксения Родионова
Отец ребёнка: Толстой Родион Тимофеев
Смерть
Неизвестно