Матвеев Федор Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.12.1928
Дата смерти07.03.1968
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1928
Рождение ребёнка
23.07.?
Дочь: Булюхина (Матвеева) Любовь Федоровна
Мать ребёнка: Матвеева (Желнова) Агриппина Андреевна
Рождение ребёнка
14.07.1954
Дочь: Артемьева (Матвеева) Надежда Федоровна
Мать ребёнка: Матвеева (Желнова) Агриппина Андреевна
Смерть
07.03.1968
Повесился в своей квартире