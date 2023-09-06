Матвеев Федор Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМатвеев Федор Максимович

Матвеев Федор Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.12.1928

Дата смерти

07.03.1968

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1928

Отец: Матвеев Максим Иванович

Мать: Матвеева (Битюкова) Татьяна Семеновна

Рождение ребёнка
23.07.?

Дочь: Булюхина (Матвеева) Любовь Федоровна

Мать ребёнка: Матвеева (Желнова) Агриппина Андреевна

Рождение ребёнка
14.07.1954

Дочь: Артемьева (Матвеева) Надежда Федоровна

Мать ребёнка: Матвеева (Желнова) Агриппина Андреевна

Смерть
07.03.1968
Повесился в своей квартире

Мы используем куки для улучшения работы сайта.