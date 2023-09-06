Артемьева (Матвеева) Надежда Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артемьева (Матвеева) Надежда Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.07.1954

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1954

Отец: Матвеев Федор Максимович

Мать: Матвеева (Желнова) Агриппина Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Артемьев Владимир Александрович

Рождение ребёнка
04.10.1973

Сын: Артемьев Максим Владимирович

Отец ребёнка: Артемьев Владимир Александрович

Рождение ребёнка
21.08.1977

Дочь: Замалдинова (Артемьева) Елена Владимировна

Отец ребёнка: Артемьев Владимир Александрович

Рождение ребёнка
23.07.1980

Дочь: Артемьева Полина Владимировна

Отец ребёнка: Артемьев Владимир Александрович

Рождение ребёнка
11.08.1986

Дочь: Недоваркова (Артемьева) Дарья Владимировна

Отец ребёнка: Артемьев Владимир Александрович

Рождение ребёнка
12.03.1988

Дочь: Артемьева Анна Владимировна

Отец ребёнка: Артемьев Владимир Александрович

Рождение ребёнка
11.03.1989

Сын: Артемьев Тимофей Владимирович

Отец ребёнка: Артемьев Владимир Александрович

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