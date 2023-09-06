Артемьева (Матвеева) Надежда Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.07.1954
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1954
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.10.1973
Сын: Артемьев Максим Владимирович
Отец ребёнка: Артемьев Владимир Александрович
Рождение ребёнка
21.08.1977
Дочь: Замалдинова (Артемьева) Елена Владимировна
Отец ребёнка: Артемьев Владимир Александрович
Рождение ребёнка
23.07.1980
Дочь: Артемьева Полина Владимировна
Отец ребёнка: Артемьев Владимир Александрович
Рождение ребёнка
11.08.1986
Дочь: Недоваркова (Артемьева) Дарья Владимировна
Отец ребёнка: Артемьев Владимир Александрович
Рождение ребёнка
12.03.1988
Дочь: Артемьева Анна Владимировна
Отец ребёнка: Артемьев Владимир Александрович
Рождение ребёнка
11.03.1989
Сын: Артемьев Тимофей Владимирович
Отец ребёнка: Артемьев Владимир Александрович