Матвеева (Желнова) Агриппина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.07.1926
Дата смерти03.07.1999
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.07.?
Дочь: Булюхина (Матвеева) Любовь Федоровна
Отец ребёнка: Матвеев Федор Максимович
Рождение ребёнка
14.07.1954
Дочь: Артемьева (Матвеева) Надежда Федоровна
Отец ребёнка: Матвеев Федор Максимович
Смерть
03.07.1999