Матвеева (Желнова) Агриппина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матвеева (Желнова) Агриппина Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.07.1926

Дата смерти

03.07.1999

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.07.?

Дочь: Булюхина (Матвеева) Любовь Федоровна

Отец ребёнка: Матвеев Федор Максимович

Рождение ребёнка
14.07.1954

Дочь: Артемьева (Матвеева) Надежда Федоровна

Отец ребёнка: Матвеев Федор Максимович

Смерть
03.07.1999

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