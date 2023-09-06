Артемьева Анна Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАртемьева Анна Владимировна

Артемьева Анна Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.03.1988

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1988

Отец: Артемьев Владимир Александрович

Мать: Артемьева Надежда Федоровна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close