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Артемьева Анна Владимировна
Артемьева Анна Владимировна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
12.03.1988
Пол
Женский
Отец
Артемьев Владимир Александрович
1958 г.р.
Мать
Артемьева (Матвеева) Надежда Федоровна
1954 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ПА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1988
Отец:
Артемьев Владимир Александрович
Мать:
Артемьева Надежда Федоровна
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