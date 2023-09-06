Матвеев Максим Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМатвеев Максим Иванович

Матвеев Максим Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Матвеев Иван Сергеевич

Мать: Матвеева Марина Ефимовна

Рождение ребёнка
27.12.1928

Сын: Матвеев Федор Максимович

Мать ребёнка: Матвеева (Битюкова) Татьяна Семеновна

Рождение ребёнка
21.01.1939

Сын: Матвеев Геннадий Максимович

Мать ребёнка: Матвеева (Битюкова) Татьяна Семеновна

Смерть
Неизвестно
Пропал без вести в 1941 году

Мы используем куки для улучшения работы сайта.