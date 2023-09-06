Матвеев Максим Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Матвеев Иван Сергеевич
Мать: Матвеева Марина Ефимовна
Рождение ребёнка
27.12.1928
Мать ребёнка: Матвеева (Битюкова) Татьяна Семеновна
Рождение ребёнка
21.01.1939
Сын: Матвеев Геннадий Максимович
Мать ребёнка: Матвеева (Битюкова) Татьяна Семеновна
Смерть
Неизвестно
Пропал без вести в 1941 году