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Бердяев Диодор Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

1856

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пузанович (Бердяева) Юлия Диодоровна

Мать ребёнка: Бердяева (Безобразова) Наталья Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бердяева (Безобразова) Наталья Сергеевна

Рождение ребёнка
1833

Сын: Бердяев Сергей Диодорович

Мать ребёнка: Бердяева (Безобразова) Наталья Сергеевна

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Костомарова (Бердяева) Елизавета Диодоровна

Мать ребёнка: Бердяева (Безобразова) Наталья Сергеевна

Рождение ребёнка
1839

Сын: Бердяев Диодор Диодорович

Мать ребёнка: Бердяева (Безобразова) Наталья Сергеевна

Смерть
1856

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