Бердяев Диодор Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смерти1856
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пузанович (Бердяева) Юлия Диодоровна
Мать ребёнка: Бердяева (Безобразова) Наталья Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1833
Сын: Бердяев Сергей Диодорович
Мать ребёнка: Бердяева (Безобразова) Наталья Сергеевна
Рождение ребёнка
1835
Рождение ребёнка
1839
Сын: Бердяев Диодор Диодорович
Мать ребёнка: Бердяева (Безобразова) Наталья Сергеевна
Смерть
1856