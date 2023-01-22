Бердяева (Безобразова) Наталья Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бердяева (Безобразова) Наталья Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Безобразов Сергей Васильевич

Мать: Азанчевская (Повало-Швейковская) Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пузанович (Бердяева) Юлия Диодоровна

Отец ребёнка: Бердяев Диодор Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бердяев Диодор Алексеевич

Рождение ребёнка
1833

Сын: Бердяев Сергей Диодорович

Отец ребёнка: Бердяев Диодор Алексеевич

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Костомарова (Бердяева) Елизавета Диодоровна

Отец ребёнка: Бердяев Диодор Алексеевич

Рождение ребёнка
1839

Сын: Бердяев Диодор Диодорович

Отец ребёнка: Бердяев Диодор Алексеевич

Смерть
Неизвестно

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