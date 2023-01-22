Бердяева (Безобразова) Наталья Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пузанович (Бердяева) Юлия Диодоровна
Отец ребёнка: Бердяев Диодор Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1833
Сын: Бердяев Сергей Диодорович
Отец ребёнка: Бердяев Диодор Алексеевич
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Костомарова (Бердяева) Елизавета Диодоровна
Отец ребёнка: Бердяев Диодор Алексеевич
Рождение ребёнка
1839
Сын: Бердяев Диодор Диодорович
Отец ребёнка: Бердяев Диодор Алексеевич
Смерть
Неизвестно