Бердяев Диодор Диодорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Рождение ребёнка
1864
Сын: Бердяев Сергей Диодорович
Мать ребёнка: Бердяева Екатерина Васильевна
Рождение ребёнка
1881
Сын: Бердяев Виктор Диодорович
Мать ребёнка: Бердяева Анна Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бердяева Анна Ильинична
Смерть
Неизвестно