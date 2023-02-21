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Бердяев Диодор Диодорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Бердяев Диодор Алексеевич

Мать: Бердяева Наталья Сергеевна

Рождение ребёнка
1864

Сын: Бердяев Сергей Диодорович

Мать ребёнка: Бердяева Екатерина Васильевна

Рождение ребёнка
1881

Сын: Бердяев Виктор Диодорович

Мать ребёнка: Бердяева Анна Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бердяева Екатерина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бердяева Анна Ильинична

Смерть
Неизвестно
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