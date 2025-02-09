Маурус (Цымбалова) Светлана
Место рождения
Дата рождения28.06.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1977
Отец: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Moscow, Russia
Образование
С 1983 по 1994
Электросталь, Электросталь, Московская область
окончила 14 лицей города Электросталь
Образование
С 1985 по 1992
3 школа
окончила 3 школу города Ногинска
Образование
С 1994 по 1999
МГТУ «МАМИ» \'99
МГТУ «МАМИ», Московский государственный технический университет «МАМИ» (бывш. МГААТМ, МАИ им. М.В. Ломоносова)
Образование
С 1994 по 1999
ВУЗ, Экономический факультет
окончила Экономический факультет
Рождение ребёнка
01.10.1994
Дочь: (Маурус) Вероника Павловна
Отец ребёнка: Маурус Павел Андреевич
Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
С 2000 по 2002
ЗАО «Торговля Продуктами Питания»
работала в ЗАО «Торговля Продуктами Питания»
Работа или профессия
С 2006 по 2007
Агентство недвижимости «Арсенал холдинг»
работала в Агентство недвижимости «Арсенал холдинг»
Работа или профессия
С 2008
ЗАО «Пуратос»
работает в ЗАО «Пуратос» | Current occupation:1