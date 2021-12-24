Степанов Михаил Павлович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Степанова Анна Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Степанов Игорь Михайлович
Мать ребёнка: Степанова Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Степанова Раиса Михайловна
Мать ребёнка: Степанова Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Степанова Екатерина
Рождение ребёнка
1923
Сын: Степанов Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Степанова Екатерина
Мещерино, Ступино, Московская область
Смерть
Неизвестно