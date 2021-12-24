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Степанов Михаил Павлович

Место рождения

Зевалово, Ступино, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Степанов Павел Егорович

Мать: Степанова Екатерина Ивановна

Зевалово, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Степанова Анна Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Степанов Игорь Михайлович

Мать ребёнка: Степанова Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Степанова Раиса Михайловна

Мать ребёнка: Степанова Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Степанова Екатерина

Рождение ребёнка
1923

Сын: Степанов Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Степанова Екатерина

Мещерино, Ступино, Московская область
Смерть
Неизвестно
Зевалово, Ступино, Московская область

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